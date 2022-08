Auto nella rimessa vanno a fuoco nella notte. Veicoli distrutti, salva l’abitazione e il boschetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se per le due auto parcheggiate sotto una pompeiana ormai non c’era possibilità alcuna di recupero e messa al sicuro, almeno i vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano ieri sera poco prima di mezzanotte sono riusciti ad evitare che le fiamme devastassero anche l’abitazione il boschetto attiguo.

L’allarme incendio era scattato nella tarda serata di ieri da Altavilla, con alcuni residenti in realtà non proprio delle vicinanze insospettati dai bagliori provenienti dalla zona collinare ad informare il numero di emergenza 115. Luogo d’intervento in via Pasubio, in un’area verde caratterizzata da vegetazione e case isolate.

Si trattava effettivamente di un incendio, scaturito in una proprietà privata in questi giorni momento senza inquilini presenti – probabilmente in vacanza -, e quindi la richiesta di intervento ai vigili del fuoco sarebbe giunta a distanza già di parecchi minuti dal sorgere del problema. La prima squadra intervenuta dopo una perlustrazione della zona si è subito resa conto che le fiamme avevano attecchito sulla rimessa per le auto, a ridosso dello stabile e anche del bosco vicino, fattore importante che ha consigliato di chiedere subito rinforzi alla centrale operativa provinciale.

I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano con autopompa, autobotte, moduli antincendio boschivo e 9 operatori in tutto hanno spento il focolaio principale che già aveva devastato le due auto – irriconoscibili i modelli – evitando così la propagazione del rogo all’abitazione e l’attigua zona verde. Le cause dell’incendio sono da stamattina al vaglio dei tecnici vicentini del corpo di intervento: sarebbero da ricondurre a fattori di natura accidentale. Una volta terminati i rilievi e stabilita l’origine il fascicolo passerà in mano al comando dei carabinieri, presenti già stanotte sul posto ad Altavilla fino al termine delle operazioni di bonifica che si sono protratta fino alle 3 di stanotte.