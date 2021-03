Mezzo da cantiere perfora una conduttura del metano: incendio e danni in strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del fuoco di Vicenza sono all’opera dal primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 11, in territorio di Altavilla, allo scopo di tenere sotto controllo e spegnere un incendio improvviso scaturito da un condotto del gas metano. E causato, intorno alle 14 odierne, da un incidente di cantiere.

Le fiamme fuoriuscite dal metanodotto a media pressione, infatti, sarebbero state causate da un contatto accidentale tra un mezzo di cantiere e la conduttura durante alcuni lavori di carotaggi stradali. Nessun operatore, in ogni caso, è rimasto ferito e subito è scattato l’allarme che ha interessato non solo i vigili del fuoco ma anche i tecnici dell’azienda di fornitura energetica.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autogrù e ben 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza la zona isolandola dal traffico, su una strada ad alto flusso come noto, raccordo tra il capoluogo Vicenza e l’area dell’Ovest Vicentino. Un disagio di non poco conto per la viabilità ordinaria, ma necessario per salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada.

Il dardo di fuoco che è fuoriuscito a lungo nel corso del pomeriggio è stato controllato e lasciato bruciare, evitando così la dispersione di gas nell’aria. I tecnici del metanodotto hanno chiuso a monte e valle la condotta fino all’esaurimento completo delle fiamme. Successivamente i vigili del fuoco hanno rimosso con l’autogrù la macchina carotatrice, rimasta gravemente danneggiata dal rogo per quanto circoscritto, risultando impossibile spostarla in tempo utile. Alle 18 di martedì risultano ancora in corso le operazioni di riparazione del metanodotto di 150 mm da parte dei tecnici della rete gas, la cui sicurezza è assicurata dalle squadre dei vigili del fuoco ancora presenti sul posto.