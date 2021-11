Investito mentre attraversa la strada. Muore sul colpo un anziano di 87 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si chiama Giuseppe Lovato il pensionato vicentino che ieri, poco dopo le 16 in territorio comunale di Montebello, ha perso la vita in seguito a un tragico investimento stradale. A confermarlo è il consorzio di polizia intercomunale intervenuto sul posto insieme ai soccorsi sanitari richiesti al 118, anche se per l’anziana vittima ormai non c’era nulla che si potesse fare per evitare il decesso.

Una morte avvenuta praticamente sul colpo in seguito al violento urto con una vettura che stava transitando lungo la nota strada regionale 11 che collega l’area Ovest della provincia al capoluogo berico. L’auto investitrice era condotta ieri pomeriggio da una donna di 33 anni residente a Sarego, la quale non ha potuto evitare l’impatto con il pedone intento ad attraversare la doppia carreggiata.

Sul posto, precisamente in via dei Muzzi, sono stati inviati ambulanza ed agenti di polizia in codice rosso, tristemente tramutato in codice nero al termine dell’intervento. Il pensionato si stava spostando a piedi, probabilmente per qualche commissione da compiere in paese, quando è stato travolto da una Ford Ka diretta verso il paese di Gambellara. L’impatto con l’utilitaria e lo successivo sbalzo sull’asfalto hanno provocato all’87enne lesioni e traumi con esiti incontrovertibili, rimanendo privo di coscienza a terra.

In un primo momento la centrale operativa del Suem di Vicenza aveva ordinato il decollo di un’eliambulanza per ridurre le tempistiche di soccorso e tentare di tenere in vita l’anziano investito, ma le manovre di rianimazione sul posto non hanno avuto successo, costringendo quindi medici e infermieri a desistere. Il velivolo del 118 è rimasto quindi in attesa, dopo l’atterraggio a fianco della strada ad alta percorrenza, rientrando poi vuoto verso la base.

Il malcapitato anziano montebellano non avrebbe attraversato la via stradale raggiungendo le apposite strisce pedonali ma, come noto, a far fede in sede giudiziale saranno i rilievi sull’incidente della polizia locale. Per l’investitrice, come atto dovuto in apertura di indagine, si prospetta l’ipotesi accusatoria di omicidio stradale.