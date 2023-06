“Altri mondi” nei parchi e nelle piazze: stasera la performance di danza. Poi la rassegna

Non solo nei parchi della città come nel recente passato, ma anche nei quartieri e frazioni e in altri luoghi caratteristici di Vicenza. “Il Giardino di Alice” porta ancora un’estate d’arte con la proposte della rassegna gestita dall’associazione Exvuoto (E.T.S.), attiva in questo genere di iniziative anche grazie al sostegno del Comune di Vicenza per la cultura.

Tra il pomeriggio e la prima serata di oggi, martedì 27 giugno, la location speciale sarà la piazza antistante alla chiesa di Santa Croce Bigolina, con lo spettacolo di danza urbana “Perspectiva” a venire proposto alle famiglie della zona e ai “buongustai” delle proposte culturali e artistiche che animano la città in estate.

Quest’anno la rassegna intitolata “Altri mondi” si allarga dunque dai Giardini Salvi e da altri parchi verdi della città di Vicenza, seminando nuove radici nei quartieri di periferia toccando luoghi suggestivi come la falesia di Gogna e il brolo del Palazzo Vescovile, offrendo più spettacoli dal teatro d’infanzia al teatro di narrazione, dalla danza urbana alla poesia fino al nouveau cirque. “Un’espansione – spiegano dall’associazione Exvuoto – resa possibile grazie non solo alla partecipazione dell’assessorato a Cultura, Turismo e Attrattività della Città di Vicenza e di numerosi partner e sponsor privati, ma anche grazie alla partecipazione diretta della cittadinanza in una fortunata campagna di crowdfunding gestita dall’associazione. Nel corso dei mesi passati sono stati raccolti ben 6.790 euro, superando l’obiettivo prestabilito di 5 mila euro”.

Progetto che vede l’arte come strumento di rigenerazione urbana e umana, così come oggi si propone con Perspectiva, dalle 19 all’aria aperta. Performance di danza urbana gratuita, quella si stasera, ma anche itinerante e partecipativa che prenderà il via dal piazzale della chiesa Strada del Tormeno. Una novità a cura del pluripremiato collettivo trentino” Azioni fuori posto”. Si andrà a danzare in cortili di complessi condominiali e in aree ad alta densità abitativa allo scopo di creare comunità e socialità attraverso uno scambio di saperi tra abitanti e danzatori.

