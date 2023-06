Il visone “si mette il casco” dei pompieri fluviali durante l’esercitazione sul Brenta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Curiosa quanto simpatica scoperta nel corso del week end da parte dei vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, impegnati in un corso di addestramento sul corso del fiume Brenta sotto lo sguardo di un visone selvatico.

Dopo aver riposto l’attrezzatura, uno degli operatori del comando di Vicenza si è accorto della presenza a sorpresa dell’animale: si era nascosto all’interno di uno dei caschetti gialli di protezione, tra l’altro per nulla intimorito dal via vai di gente intorno.

Anzi, il visone si è prestato pure e volentieri a qualche “foto ricordo” prima di venire preso in consegna dai soccorritori fluviali del 115, costretto a lasciare il casco in cui aveva trovato a quanto pare riparo dal sole e un buon rifugio. L’animaletto, per la verità apparso docile nonostante la sua natura selvatica, è stato così recuperato e affidato in via provvisoria a un volontario qualificato che si occupa del recupero della fauna selvatica.

Sarà poi compito delle guardie forestali della Provincia la rimessa in libertà dell’esemplare divenuto mascotte per un giorno, di una specie presente sulle montagne del Grappa, sceso fino alle sponde del corso del fiume Brenta con ogni probabilità per abbeverarsi e rimasto curiosamente a osservare gli operatori dei vigili del fuoco in addestramento.