Anziana investita sulle strisce in viale San Lazzaro: è in rianimazione

E’ grave l’anziana investita nel pomeriggio a Vicenza sulle strisce pedonali in viale San Lazzaro.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, 30 settembre: la donna, di 75 anni, stava attraversando a piedi sul passaggio pedonale all’altezza del civico 191, quando per cause che sono in fase di accertamento da parte della polizia locale cittadina, è stata travolta da una Opel Corsa in transito.

Sul posto è accorsa immediatamente un’ambulanza del suem 118 e i vigili del fuoco dal vicino distaccamento: l’anziana dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso e ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.