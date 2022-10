Incontro Berlusconi-Salvini ad Arcore, sostegno a Giorgia Meloni per il nuovo Governo

A cena insieme per parlare del futuro.con un colloquio che ha avuto come punto principale il sostegno al nuovo Governo dopo la vittoria della coalizione del centrodestra.

La comunità di intenti è stata ribadita ancora una volta. In una nota rilasciata in serata, Lega e Forza Italia riferiscono che “Si è svolto un cordiale incontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ad Arcore. Al centro del colloquio, il fitto calendario di appuntamenti istituzionali previsto per le prossime settimane e le priorità che dovranno essere affrontate dal futuro governo. Su questo tema è stata ribadita la massima comunità d’intenti con Giorgia Meloni: è necessario dare presto all’Italia un esecutivo compatto, di alto livello, capace di affrontare sfide complicate a partire proprio dall’emergenza originata dai prezzi record dell’energia”.

Il leader della Lega ha parlato di un rapporto collaborativo. Dice Salvini: “Sento o vedo tutti i giorni gli amici Giorgia e Silvio: il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degli elettori che porterà anni di buon governo. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo”.

Da parte di Forza Italia sono arrivare le parole del vicepresidente Tajani, che si è soffermato sulle preoccupazioni estere sul prossimo Governo. In particolare Joe Biden ha espresso preoccupazione per l’esito del voto, ma Tajani sottolinea: “L’Italia è un paese democratico e i cittadini scelgono liberamente a chi affidare la maggioranza in parlamento. Non capisco la preoccupazione, l’Italia ha sempre dimostrato di essere un Paese libero e democratico. Siamo una garanzia di europeismo e serietà”.