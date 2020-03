Anziano cade e si ferisce in casa: soccorso al quinto piano dai pompieri con l’elevatore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica mattina alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Onisto a Vicenza, in zona Pomari – Mercato Nuovo, per soccorrere un anziano caduto in bagno e feritosi in più parti. L’anziano è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118, poi caricato sulla barella dell’autoscala dei pompieri per essere portato giù dal quinto piano del palazzo. L’uomo è stato trasferito in ambulanza in ospedale per le cure.