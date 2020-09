Anziano preso a pugni e calci in piazza: tossicodipendente arrestato poco dopo VIDEO

Il grave fatto di cronaca è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17,30 nel piazzale del mercato ortofrutticolo, in zona Mercato Nuovo. L’anziano si è avvicinato – mentre un cittadino riprendeva la scena dalla finestra – per prestare aiuto ad una ragazza che, bici alla mano, stava violentemente litigando con quello che è risultato essere il suo compagno, volto noto alle forze dell’ordine. Il 73enne, come si vede nelle immagini, fa in tempo a proferire poche parole e il ragazzo gli sferra un pugno che lo stende. La violenza diventa quindi ancora più grave e inaudita perché il 73enne mentre è a terra viene colpito nuovamente, questa volta al volto, con due calci.

I due se ne sono quindi andati, mentre i testimoni hanno allertato il 113, giunto sul posto con una pattuglia insieme ad un’ambulanza del Suem 118 che ha portato l’uomo, residente in città, in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura al femore, mentre per la lesione al capo si è in attesa di una seconda tac di controllo che dovrà stabilire eventuali lesioni. Il 73enne non ha comunque mai perso conoscenza e ha riferito in dettaglio quanto avvenuto ai poliziotti delle volanti. Per il momento, la prognosi dei sanitari è come detto di 45 giorni e questo ha consentito agli agenti della questura di agire d’ufficio dopo aver fermato il 25enne in via Roma.

Il giovane violento, grazie al video, è stato infatti riconosciuto subito dalle forze dell’ordine, che l’hanno rintracciato nel giro di pochi minuti in centro e arrestato. Era ancora insieme alla ragazza maltrattata poco prima: la ragazza non ha voluto però sporgere denuncia contro di lui. Nello zainetto del 25enne – le cui iniziali sono F.A.A. – sono state trovate parecchie dosi di metadone, detenute legalmente in quanto il giovane è seguito dal SerD dell’Ulss 6 Euganea a Padova. Ora dovrà rispondere di lesioni aggravate: gli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Raimondo Martorano, sta attendendo la decisione del gip, che dovrà valutare la richiesta del pm di turno, che ha chiesto per il 25enne la custodia cautelare in carcere.

Il giovane, alto un metro e ottanta, non è nuovo ad atteggiamenti molto violenti: a fine luglio aveva aggredito un tabaccaio in piazzetta Palladio e la sua fedina penale è molto lunga, con reati che hanno sempre evidenziato un alto tasso di violenza. Il suo arresto per questo ha coinciso anche con la notifica di un avviso orale, relativo agli episodi passati.

dura la condanna del sindaco Francesco Rucco: “Un episodio assolutamente da condannare, che vede protagonista in negativo una persona già conosciuta dalle forze dell’ordine per vari reati. Voglio esprimere solidarietà all’anziano picchiato e mi auguro possa guarire al più presto. Mi congratulo con gli uomini della Polizia di stato che sono prontamente intervenuti individuando e arrestando l’aggressore. Episodi come questo confermano che qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena”.