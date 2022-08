Anziano solo, in difficoltà e isolato chiama il 113: due giovani poliziotti diventano i suoi “angeli custodi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era solo in casa, senza possibilità di telefonare se non ai numeri di emergenza e nell’impossibilità di camminare. Per questo ha chiesto aiuto al 113: un anziano di Vicenza in stato di concreta difficoltà ha trovato due angeli custodi in due due agenti della Questura, che gli hanno prestato soccorso.

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso, quando una pattuglia delle “volanti” della questura berica è stata chiamata per un intervento in via Palemone, nel quartiere di San Pio X, a seguito di una richiesta di aiuto, pervenuta al 112, da parte di un anziano signore che all’addetto della centrale operativa aveva spiegato di trovarsi in difficoltà.

Gli agenti, giunti sul luogo in pochi minuti e hanno trovato l’anziano molto provato: “Ho bisogno della ricarica telefonica, ho finito il credito, ma non riesco ad uscire di casa perché son stato operato da poco e non riesco a camminare”. L’uomo ha anche aggiunto, commosso, di aver chiamato la polizia di Stato in quanto era solo e senza nessuno a cui potersi affidare.

I poliziotti, considerata l’età, lo stato di salute e psicologico dell’anziano, sono quindi andati presso la tabaccheria più vicina per effettuare la ricarica telefonica. Tornati dal pensionato, sono stati accolti con un gran sorriso: tranquillizzato, l’uomo per ringraziare i due giovani agenti ha chiesto anche loro una foto ricordo.

“Una delle funzioni imprescindibili della polizia di Stato è quella di dare ausilio ai cittadini che, per vari motivi, si trovano in situazioni di difficoltà – ha tenuto a sottolineare il questore di Vicenza Paolo Sartori –. Anche in questo caso il pronto intervento degli agenti è stato risolutivo nel prestare soccorso ad una persona anziana che, non sapendo a chi rivolgersi, ha richiesto il nostro aiuto. Il ruolo di polizia di prossimità che quotidianamente svolgiamo è di fondamentale importanza per far sentire la vicinanza delle Istituzioni a chi ha bisogno di aiuto”.