Approvata la ristrutturazione dell’Istituto Canova. Un progetto da 2,4 milioni di euro

L’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Canova di Vicenza si rinnova. La Provincia ha approvato infatti il progetto esecutivo per il miglioramento sismico, la ristrutturazione dell’aula magna, l’ampliamento e la riorganizzazione degli accessi.

Il progetto è stato presentato mercoledì 6 aprile nell’aula magna dell’istituto dal presidente della Provincia Francesco Rucco. Si tratta di un intervento da 2,4 milioni di euro i lavori partiranno da maggio e con le vacanze estive, inizieranno le opere di demolizione e ricostruzione, che andranno avanti per oltre un anno, circa 480 giorni. Si lavorerà per tutto il prossimo anno scolastico e durante l’esecuzione dei lavori la scuola continuerà la sua attività.

La scuola che oggi comprende l’Istituto Tecnico del Settore Tecnologico e il Liceo Artistico, è stata edificata dalla Provincia nei primi anni ‘70, la prima del complesso che sarebbe poi diventato “Cittadella degli Studi” di Vicenza. A distanza di anni si è reso necessario però intervenire per “svecchiarla”. “Un intervento corposo per un istituto storico del nostro territorio – spiega Rucco -. Grazie ai fondi del Pnrr stiamo dando risposte importanti all’edilizia scolastica superiore, con ristrutturazioni e ampliamenti, innovando gli impianti e con un’attenzione particolare ai laboratori, in modo da offrire ai nostri ragazzi strumenti moderni e opportunità formative”.

Il progetto esecutivo è a firma di un raggruppamento di professionisti con a capo Zoncheddu e Associati. Per quanto riguarda il miglioramento sismico dell’edificio, sono state eseguite indagini strutturali approfondite, con relazione geologica e geotecnica, in modo da calibrare gli interventi di rinforzo strutturale più idonei e meno invasivi

“L’intervento più corposo riguarda l’aula magna, una delle più grandi della città -ha affermato la vicepresidente Franco– L’obiettivo è metterla a disposizione anche di altre scuole e di iniziative esterne senza interferire con l’attività scolastica. Quindi viene creato un accesso autonomo da via Baden Powell, un foyer, servizi igienici indipendenti”.

Altri lavori riguardano il bar interno della scuola, gli spogliatoi della palestra, l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I lavori al Canova saranno una reale opportunità per gli studenti dell’istituto. “Avremo un cantiere didattico a nostra disposizione -ha commentato il professor Lazzara– i nostri studenti del percorso tecnico potranno essere parte attiva nel cantiere, acquisendo competenze direttamente sul campo. E siamo certi che ci sarà spazio anche per gli studenti del liceo artistico, per coniugare la funzionalità al bello”.

Andrea Falcone