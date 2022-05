Scende in tempo dalla Panda prima che venga avvolta dalle fiamme. Pompieri a Lapio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata pronta ed così evitato guai seri per la sua salute una donna al volante di una Fiat Panda che, stamattina ad Arcugnano, si è incendiata in pochi secondi mentre era in marcia tra i Colli Berici. Dopo aver percepito un malfunzionamento e odore di bruciato la vicentina alla guida del veicolo e unica occupante ha accostato ed è scesa, componendo il numero di emergenza e chiedendo aiuto.

Nel giro di pochi attimi l’utilitaria poco dopo le 9 di oggi è divenuta una torcia ardente, e non è bastato l’arrivo ei vigili del fuoco nell’arco di una manciata di minuti per preservare il mezzo, di cui è rimasto praticamente solo lo “scheletro” della carrozzeria, rendendo l’auto da buttare.

I pompieri della sede centrale di Vicenza sono stati inviati dalla centrale operativa del 118 in via Santa Croce nel paese di Arcugnano, lungo la strada che porta all’abitato di Lapio, in area collinare. La conducente, sana e salva per un pelo, non ha riportato alcuna ferita pur rimanendo scossa dall’evento accidentale. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta in loco.

Sul posto è giunta anche una pattuglia di agenti della polizia locale di Longare, competente territorialmente, che ha effettuato i rilievi di parassi in questi casi, in attesa del “rapporto” da parte dei tecnici esperti di incendi. La Panda bruciata è stata poi rimossa e inviata a un centro di recupero.