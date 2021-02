Arrestato “Gigi” Sartor, ex terzino del Vicenza anni ’90. Coltivava marijuana in un casolare

Era abituato a bruciare l’erba sulla fascia destra negli anni d’oro della sua carriera di calciatore Luigi Sartor, che ha vestito con tanta gloria la maglia biancorossa del “Lane” per due stagioni e mezza, vincendo la Coppa Italia nel 1997. Mentre oggi, a 46 anni, si trova implicato in una vicenda di droga e si trova agli arresti domiciliari nella sua casa in provincia di Parma, indagato per aver coltivato di nascosto quella che in gergo si chiama proprio “erba”. Con circa due chilogrammi di marijuana già essiccata sequestrata nel corso dell’operazione.

A prenderlo in contropiede sono stati in queste ore i membri della Guardia di Finanza parmense, che lo accusano di essere uno dei due “coltivatori diretti” di cannabis in una serra artigianale allestita in un casolare di campagna. A renderlo noto la Gazzetta dello Sport e la stampa quotidiana emiliana.

Trapela che da settimane l’ex difensore laterale di ruolo era tenuto d’occhio proprio dalle Fiamme Gialle, che avevano simulato un controllo stradale nei giorni scorsi alla sua vettura proprio per raccogliere altri indizi utili per dare seguito a sospetti già concreti: l’odore inconfondibile dei derivati della canapa era stato percepito dai finanzieri di pattuglia, che con astuzia hanno preferito rimandare lo “scacco matto” trovando oggi l’ex calciatore in compagnia di un amico nel casolare adibito a serra, cogliendo la coppia sul fatto.

Secondo la notizia che dalla cronaca sconfina nello sport vista la popolarità dell’ex giocatore anche di Roma e Inter, tra le altre squadre che lo ingaggiarono nel culmine di carriera, Gigi Sartor non ha proferito parola in seguito all’arresto in flagranza. Ora si trova in regime di custodia sotto arresti domiciliati, senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito a una seconda vicenda da aule di giustizia che lo riguarda in prima parsone. Nella prima fu coinvolto nell’inchiesta “Calcioscommesse”, assolto per sopraggiunta prescrizione.

Veneto di nascita – Sartor è nato infatti a Treviso nel 1975 – e lanciato dalle giovanili prima del Padova e della Juventus, da una decina d’anni si era stabilito in provincia di Parma dopo il ritiro dall’attività agonistica. Ai tempi dell’esordio in serie A in maglia bianconera restò nella storia lo sfortunato debutto con autogol del giovanissimo difensore, che poi vestì le maglia di Vicenza per 74 volte tra campionato e Coppa Italia (con due gol all’attivo segnati in serie B al primo anno), Inter e Roma, per poi intraprendere una prematura fase calante collezionando pochi gettoni con Ancona, Genoa, Verona e, all’estero, nel Sopron. Si ritirò dal calcio giocato nel 2009 dopo due stagioni alla Ternana.