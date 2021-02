La nuova ciclabile Sarego-Brendola è pronta. Investiti nel progetto oltre 600 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il collegamento via “pedali e ruote” tra i comuni vicentini confinanti di Brendola e Sarego è finalmente compiuto. E’ stata ultimata nel tratto mancante nei giorni scorsi la nuova pista ciclabile che congiunge le due cittadine, con il sindaco seraticense Castiglion ad annunciarne per primo il completamento e, ovviamente, la soddisfazione per un progetto che ha visto i due enti locali e l’ente territoriale Provincia di Vicenza collaborare e impegnarsi non poco sul piano economico. Ultimo step per la piena fruizione l’accensione del sistema di illuminazione comunque già in installato.

L’opera pubblica è stata compiuta grazie ai finanziamenti di complessivi 610 mila euro. Metà dei quali stanziati proprio dalla Provincia, e la parte restante dalle amministrazioni comunali coinvolte in proporzione. La pista si snoda a lato del percorso della Sp 500, con lo scopo di fornire un “ponte” tra le due comunità da percorrere all’aria aperta, in sicurezza, a piedi o in bicicletta.

Protetto e illuminato, il percorso garantirà gli spostamenti tra i due comuni, permettendo a chi vorrà usufruirne di spostarsi per lavoro o piacere con mezzi non inquinanti. Inoltre, questo tratto di pista ciclabile consentirà il raccordo con quelli preesistenti nel territorio di Sarego nella frazione di Meledo e di Brendola nella frazione di Pedocchio. In queste settimane verrà reso attivo anche l’impianto di illuminazione e appena possibile verrà inaugurato il tracciato.

Il comune di Sarego ha contribuito con un impegno economico di 170 mila euro, convinto dell’opportunità di investire in questi interventi all’interno del progetto “Utenze Deboli”. “Si tratta finalmente di veder realizzata un’opera dedicata alla sicurezza di velocipedi e pedoni – analizza il sindaco di Sarego, Roberto Castiglion – utile anche alla promozione del nostro territorio. Grazie a quest’opera i cittadini inoltre avranno la possibilità di scegliere forme meno inquinanti di trasporto, a tutela dell’ambiente e della salute”.

In cantiere ei prossimi mesi anche altri interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti sicuri e abbattimento di barriere architettoniche. “È in fase di progettazione la nuova pista di collegamento lungo via Palladio tra le frazioni di Meledo e Monticello di Fara – spiega l’assessore alla Viabilità, Veronica Dalla Pria – prima tappa verso la realizzazione di un’opera che permetterà la creazione di una rete diffusa di percorsi per ciclisti e pedoni nel comune di Sarego”.