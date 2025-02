Scontro al vertice, cresce l’attesa per Vicenza – Padova. E la città prende le contromisure

C’è trepidazione in città dove da giorni si attende il derby per eccellenza: domani sarà Vicenza – Padova. Più che uno scontro al vertice, un vero e proprio punto di svolta verso la matematica promozione alla serie B, con gli euganei in vantaggio di sei punti sui padroni di casa. Almeno fino alle 15 di domani pomeriggio.

E se il Padova ha concluso stamane un lavoro di rifinitura allo stadio Appiani davanti ad un animatissimo pubblico festante di oltre 2mila persone, si è mostrato più low profile la squadra biancorossa con mister Vecchi che in conferenza stampa ha comunque avuto toni rassicuranti: “Alla rincorsa noi ci siamo abituati – le parole dell’allenatore vicentino – così come all’obbligo di fare prestazione. Avere pressione è una costante, ma sono convinto che con la forza che arriva sempre dai nostri tifosi, avremo la giusta carica. Il Padova è forte, ma lo siamo anche noi.”. Fuori De Col per influenza, presenti tutti gli altri in un match da tutto esaurito soltanto dopo un’ora dall’apertura delle biglietterie: 13 i gol subiti dalle due formazioni, 47 quelli invece fatti dai ragazzi di mister Matteo Andreoletti contro i 41 messi a rete dai berici.

Mobilità e sicurezza. Un derby sportivo, ma un grande impegno anche per la città in termini di sicurezza dopo gli scontri degli anni scorsi. Il centro storico sarà considerato zona rossa, con cinque aree vietate a daspati e pregiudicati: zona stazione, Campo Marzo, il perimetro attorno allo stadio Menti e alcune aree di Parco Città. Le forze di Polizia, così come precisato dal Prefetto Romano, avranno poteri speciali che consentiranno loro di identificare chiunque oltre che di procedere all’allontanamento non solo di chi ha il daspo, ma anche di ulteriori soggetti ritenuti pericolosi.

Via anche i cassonetti, ma stavolta non è solo colpa del calcio: in occasione delle odierne manifestazioni studentesche e per la partita Vicenza – Padova, Aim Valore Ambiente ha provveduto a togliere i cassonetti e i cestini dell’immondizia collocati nelle aree interessante dagli eventi. In particolare questa mattina sono stati tolti i contenitori dei rifiuti lungo le vie dove transiterà il corteo delle due manifestazioni studentesche: via Legione Gallieno, Ceccarini, Rodolfi, D’Alviano, Mazzini, dei Cairoli, del Mercato Nuovo, in piazzale della stazione, in viale Roma, in corso SS. Felice e Fortunato. Verranno ricollocati entro la serata odierna. Questa mattina sono stati tolti anche cassonetti e cestini lungo le vie in prossimità dello Stadio Menti che verranno ricollocati lunedì mattina. A partire dalle 10 di domani infine, non sarà più possibile parcheggiare nell’area parcheggio situata di fronte alla stazione dei treni di Vicenza, lungo viale Venezia. Dalle 11, fino a cessate esigenze, non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 13 scatterà invece la chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà comunque garantito a residenti ed esercenti.

foto copertina Giorgio Peripoli