Reazione Trissino nel derby scudetto: la serie torna in parità. Domenica il tris

Fattore pista che salta per la seconda volta su due, in 72 ore, e la serie di finale per il titolo italiano 2025/2026 dell’hockeypista ritorna in parità. La bagarre vicentina per lo scudetto si rinnova allora, allungando i tempi del verdetto almeno fino a gara4, dopo il match di ritorno giocato mercoledì sera a Bassano del Grappa – in casa Ubroker – davanti a una folla di 2500 persone, uno scenario che non si vedeva da parecchio.

Dopo lo sgambetto dei giallorossi guidati dell’ex Bertoluccidi domenica al Paladante ecco la risposta dell’Hockey Trissino: un poker altisonante che frantuma l’aura di equilibrio del 1° confronto della finalissima al meglio delle cinque partite. Uno 0-4 che ha gelato il palasport più capiente della città, stracolmo come non si vedeva da anni, firmato nel tabellino dalle doppietta di Silva e Malagoli, a ristabilire l’equilibrio in vista della terza sfida che si terrà di nuovo in Ovest Vicentino, domenica (si giocherà alle 18).

L’attesissima finale scudetto 2026 tutta vicentina non sta per niente tradendo le aspettative in termini di emozioni, sorprese e spettacolo. L’impennata d’orgoglio dei campioni d’Italia in carica (Trissino), orfani della Stecca d’Oro Alvarinho dopo lo sfortunato infortunio al polso, non ha intaccato la voglia di agguantare il trofeo più ambito, reagendo alla sconfitta di casa all’esordio della serie tricolore. Da ricordare il punteggio di gara1: 2-4 dopo il pareggio e il rimando al dischetto per decretare il primo punto, andato alla Ubroker Bassano che aveva potuto contare su un Grimalt in serata di grazia tra i paletti. Così come il Trissino ieri sera con Zampoli, imbattuto e in modalità piovra per tutti i 50 minuti effettivi del duello.

PROSSIMI INCONTRI

Gara-3 domenica 7 giugno (ore 18) Hockey Trissino-Ubroker Bassano

Gara-4 mercoledì 10 giugno (20.45) Ubroker Bassano-Hockey Trissino

Gara-5 (eventuale) domenica 14 giugno (ore 18) Hockey Trissino-Ubroker Bassano

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