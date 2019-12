Auto in pezzi dopo la collisione vicino alla stazione: ferite non gravi per gli occupanti

Violentissimo botto stamattina alle 7 nei dintorni della stazione ferroviaria di Vicenza, dove una Renault Clio di colore rosso e un’Audi A1 scura si sono scontrate in un fragoroso urto che ha reso quasi dei rottami i due mezzi. Praticamente illeso il conducente della vettura di più altra cilindrata, medicato al pronto soccorso del S. Bortolo in codice verde, mentre per la persona ferita all’interno dell’utilitaria si è reso necessario l’intervento di una squadra di soccorso dei vigli del fuoco per estrarre la vittima e assicurarla all’ambulanza. Codice comunque di media gravità (giallo), con medici del polo cittadino a valutare eventuali fratture conseguenza dello scontro.

Il fatto si è verificato in viale Venezia, pochi minuti dopo le 7. Le cause del sinistro non sono ancora note, in attesa dei puntuali rilievi delle forze dell’ordine intervenute a supporto di vigili del fuoco e Suem. I due automobilisti sarebbero vicentini che si recavano sul posto di lavoro, ma non si conoscono il genere, la provenienza e l’età. Con il passare dei minuti si è creato un ingorgo in un’area già oggetto di flusso intenso di traffico a Vicenza, risolto nel giro di un’ora e mezza dopo la rimozione dei veicoli fortemente danneggiati.