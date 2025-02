Auto si rovescia alla rotatoria di viale Sant’Agostino: ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 15 di oggi, venerdì 28 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Sant’Agostino e viale del Lavoro a Vicenza per un’auto finita rovesciata. Un incidente stradale che hacoinvolto anche una seconda auto: ferita la conducente.

La donna alla guida dell’auto ha perso il controllo del veicolo affrontando la rotatoria, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale: il mezzo si è quindi capovolto e si è successivamente scontrato con un’altra auto.

I vigili del fuoco arrivati dalla vicina centrale di via Farini hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna è stata aiutata a uscire veicolo da alcuni passanti: presa in cura dal personale sanitario del Suem, è poi trasferita in ospedale. Illeso l’autista dell’altra auto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.