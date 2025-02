Cantiere nel parcheggio dell’ospedale: da marzo a giugno bus navetta per raggiungere il San Bortolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da lunedì 3 marzo e fino al 30 giugno il parcheggio “Rodolfi Nord” dell’ospedale San Bortolo di Vicenza (situato in viale Rodolfi sulla destra per chi entra in ospedale) sarà temporaneamente chiuso al pubblico per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione che saranno svolti da Agsm-Aim.

Considerando che sempre da lunedì 3 marzo sarà chiuso al pubblico esterno anche il parcheggio S. Francesco in via Torquato Tasso, l’Ulss 8 Berica ha attivato una serie di iniziative finalizzate a ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

Anzitutto, a partire dalla giornata di lunedì, l’Ulss 8 invierà un sms ai circa 61 mila pazienti con una prestazione prenotata tra il 3 marzo e il 30 giugno da eseguirsi presso l’ospedale di Vicenza, per informali sulle variazioni relative alle aree di sosta e suggerire l’utilizzo del Park Cricoli, da dove parte un bus navetta con fermata in contrà San Bortolo, di fronte all’entrata nel complesso ospedaliero.

Inoltre, al fine di agevolare l’arrivo in ospedale per le persone con problemi di deambulazione, l’azienda amplierà gli stalli per la sosta temporanea di fronte all’ingresso da viale Rodolfi e potenzierà il personale della portineria per gestire gli accessi.

“La riqualificazione dell’area parcheggi era una necessità molto sentita, ma per raggiungere questo risultato è inevitabile che ci siano alcuni disagi temporanei – spiega la direttrice generale Patrizia Simionato -. Stiamo comunque lavorando per ridurre al minimo le ricadute negative per gli utenti, puntando innanzitutto sull’informazione e favorendo comunque l’accesso fino alle porte dell’ospedale per le persone con problemi di mobilità”.