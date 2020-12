Bacchiglione, a mezzanotte raggiungerà di nuovo i 5 metri. Evacuate sei famiglie a Settecà

Presieduto dal sindaco Francesco Rucco con la presenza del vicesindaco Matteo Tosetto e dell’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi, il Coc (Centro operativo comunale) del Comune di Vicenza, dal momento in cui sabato sera 5 dicembre ha preso atto delle previsioni meteo della Regione e delle indicazioni della Prefettura, ha monitorato costantemente la situazione maltempo e deciso le misure di protezione civile da attuare.

Nel pomeriggio di domenica, mentre l’assessore Ierardi è rimasto a coordinare il Coc, il vicesindaco Tosetto si è recato a Settecà dove, grazie all’intervento della protezione civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, sono state evacuate sei famiglie (13 persone in tutto), due delle quali sono state accompagnate presso una struttura alberghiera cittadina per la notte.

Nella serata il sindaco si è recato in sopralluogo nella zona est della città dove erano già state chiuse, in quanto allagate, strada di Settecà e le vie confinanti con il Comune di Torri di Quartesolo, mentre il vicesindaco ha raggiunto strada Casone per il posizionamento di sacchi di sabbia in diverse abitazioni.

Intanto, nelle ultime ore il livello del fiume Bacchiglione sta risalendo lentamente. La previsione è di un possibile raggiungimento del livello di 5 metri circa a Ponte degli Angeli a mezzanotte con una fase di nuovo critica dalla tarda mattinata di domani. Gli aggiornamenti sul maltempo sono pubblicati sul sito e sui social istituzionali.