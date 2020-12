Campionato senza padrone ma il Milan continua a vincere. Un altro poker per il Napoli

A poco più di un quarto di campionato è lecito chiedersi: la Serie A 2020-21 è ancora senza padrone o il Milan va preso sul serio? D'accordo, quella rossonera non figura tra le grandi favorite alla vittoria dello scudetto, perchè ha una rosa inferiore a quelle di Napoli, Inter e Juventus, intanto però continua a vincere. E siamo arrivati alla 10° di 38 giornate totali. Oltretutto, il Milan continua a vincere anche senza Ibrahimovic: 2-1 a Genova contro la Sampdoria.

E’ ancora presto, molto presto, ma il Diavolo è una grande realtà di questa stagione. Una lunga striscia di vittorie cominciata l'estate scorsa per la coda del campionato 2019-20; non a caso quella milanista è stata e continua a essere la squadra italiana più prolifica e vincente nel post lockdown. Quindi, sono 6 mesi che il Milan è solido e gioca bene. Questo è un dato di fatto: i numeri parlano chiaro. Ergo, il Milan di Pioli e Ibra, fin qui ha dimostrato che può lottare anche per il titolo, non solo per il tanto agognato posto Champions.

Nelle altre gare della 10° giornata del massimo campionato di calcio, spicca anche il 4-0 del Napoli a Crotone. Un altro poker per i partenopei dopo quello alla Roma di domenica scorsa. Insigne sempre ispirato da Maradona regala gol e assist. Ma nel Napoli di Gattuso segnano tutti: Demme, Lozano, Petagna. Questo Napoli può puntare a vincere lo scudetto 30 anni dopo quello vinto con Diego in campo. La squadra è completa in tutti i reparti, deve solo trovare continuità di risultati per puntare in alto; anche se oggi il Napoli è stato favorito dalla giusta espulsione di Petriccione al 50′. Prosegue il momento nero del Crotone che resta fanalino di coda.



Roma-Sassuolo 0-0. Peggiore in campo l’arbitro Fabio Maresca di Napoli. Il 39enne fischietto sbaglia tutto e scontenta tutti, soprattutto i giallorossi penalizzati più degli emiliani. Male anche l’arbitro Guida di Pompei al Var. La Roma paga soprattutto l’espulsione di Pedro nel primo tempo ma lamenta un mancato rigore e una mancata espulsione ai danni di Obiang. Il Sassuolo in un colpo solo scende dal secondo al quinto posto in classifica, a conferma del grande equilibrio che continua a regnare in alto. Per quanto visto in campo però avrebbe meritato di perdere, visto che è stato messo sotto da una Roma ridotta in 10 uomini dal 40′.

Gli altri match della domenica calcistica. Botta e risposta al Bentegodi di Verona tra Hellas e Cagliari: 1-1. Reti bianche invece al Tardini per Parma-Benevento. Rinviata causa maltempo Udinese-Atalanta. Lo spezzatino terminerà lunedì con il “Monday Night” Fiorentina-Genoa, ancora una volta sfida salvezza tra nobili decadute del nostro calcio.