Bollette alle stelle, l’energia in provincia è schizzata a +85% in un anno

Prima la pandemia, poi il conflitto tra Ucraina e Russia, negli ultimi due anni e mezzo la situazione economica mondiale è cambiata drasticamente con un numero sempre più elevato di persone in difficoltà. Il caro bollette pesa come un macigno sulle finanze delle famiglie e la corsa al rialzo dei servizi più utilizzati sembra non arrestarsi. Il costo medio della bolletta del gas in provincia di Vicenza è aumentato di circa il 6,09% dal 2020 al 2021 e del 78,68% dal 2021 al 2022. Va ancora peggio spulciando i costi dei consumi dell‘energia elettrica, aumentata del 30,56% dal 2020 al 2021 e dell’84,85% dal 2021 al 2022.

I risparmi, dunque, sembrano un miraggio sempre più lontano e capire i motivi di aumenti così pesanti è assai difficile, da alcune ricerche condotte da prontobolletta.it, confermano che il prezzo delle utenze è aumentato negli ultimi due anni di almeno l’80% e che la spesa delle utenze varia da regione a regione. A determinare questo aumento, tre fattori in particolare, l’aumento della domanda del gas, la mancata ricerca di energie rinnovabili e il conflitto russo-ucraino. L’Italia si è scoperta vulnerabile sotto il profilo dell’auto-produzione di energia elettrica e la ricerca disperata di recuperare il tempo perso potrebbe portare ad ulteriori difficoltà.

Come un effetto domino, il prezzo dell’elettricità è aumentato in modo proporzionale al gas. Appunto, il metano serve per la produzione di energia elettrica: tramite le centrali termoelettriche, l’energia del combustibile fossile viene trasformata in energia elettrica. Per questa ragione, anche il prezzo della bolletta della luce aumenta. Ovviamente, il rincaro delle bollette grava tanto anche sulle attività, in particolare sulle piccole e medie imprese, dopo la pandemia, la produzione delle aziende italiane è tornata ad aumentare e l’incremento dei prezzi del gas e di elettricità si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno, la ripresa tanto attesa rischia di tramutarsi in ulteriore crisi.

