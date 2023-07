Carambola tra 4 auto (poi semidistrutte) sulla Postumia. Grave un’automobilista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente oggi alle 12.30 circa all’altezza dell’accesso al casello autostradale dell’A31 Valdastico, con quattro veicoli coinvolti nella carambola a impatto multiplo. Il bilancio parla di una donna ferita in maniera seria e trasportata in ospedale a Vicenza in codice giallo, per cure e accertamenti. Contusi altri guidatori e passeggeri, in maniera lieve.

Teatro dello scontro è stata la strada provinciale Postumia all’interno dei confini comunali di Bolzano Vicentino, dove si sono riversati i soccorso dopo che più persone hanno avvertito il 118 dell’avvenuto incidente con feriti.

Sul posto i vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Vicenza, che hanno assistito la donna al volante della Peugeot e hanno proceduto alla messa in sicurezza di tutti i mezzi in strada e alla rimozione delle parti di carrozzeria staccatesi per le violenza degli urti tra le auto andate alcune distrutte ed altre fortemente danneggiate. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.