Il fuoco del barbecue scatena un incendio: gravissimo un uomo, soccorso un pompiere

Mezz’ora prima di mezzogiorno di Ferragosto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Generale Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino per l’incendio di un’abitazione, innescato dalle fiamme di un barbecue: gravemente ferito un uomo statunitense di 34 anni, intossicata la compagna. Evacuate 5 famiglie.

Al momento dei fatti nella palazzina era presente solo la coppia. Il proprietario era intento nei preparativi per grigliare sul terrazzo, quando per cause in corso di accertamento sono divampate le fiamme, che l’hanno investito propagandosi alle tende, all’abitazione e al tetto.

L’uomo, rimasto ustionato, è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, Bassano con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura di sei appartamenti.

Un vigile del fuoco vittima di un colpo di calore è stato assistito sul posto da un’ambulanza del Suem e si è subito ripreso. Gravi i danni all’appartamento e la copertura di tutta la struttura. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di verifica di eventuali focolai residui e la bonifica dell’incendio.