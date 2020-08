Prima il tamponamento, poi la carambola. Maxi incidente con 5 veicoli, un ferito

Non passa giorno di agosto che non si registri almeno un grave incidente sulle strade del Vicentino, che oggi segnala una maxi-carambola tra 5 veicoli andati in collisione tra loro dopo un primo tamponamento, avvenuto a Bolzano Vicentino. Coinvolti due autoarticolati e tre automobili, fortunatamente con una sola persona ferita in maniera seria, tanto da richiedere il trasporto e il successivo ricovero in ospedale.

Il “botto” multiplo sarebbe avvenuto alle 14.05 circa di oggi in prossimità di un incrocio, in via Zuccola, proprio di fronte a una stazione di rifornimento.

Sul posto due ambulanze del Suem 118, visto che l’allarme poteva coinvolgere più utenti della strada in difficoltà, e i vigili del fuoco giunti dalla centrale di Vicenza, che hanno lavorato a lungo per districarsi tra i veicoli incidentati e ripristinare le condizioni di sicurezza minime per la viabilità, con rilievi e regolazione del traffico affidati alla polizia locale. Gli operatori sanitario hanno medicato le ferite superficiali di chi ha riportato solo qualche graffio, mentre per una persona è stato necessario il ricovero al San Bortolo in codice giallo di media gravità.

Impossibile ricostruire le dinamiche nei minuti successivi al fatto di cronaca odierna, sortito da un primo tamponamento tra due veicoli, a cui è seguita una seconda collisione tra i mezzi di passaggio in quel momento, a causa della disattenzione, probabilmente, di alcuni tra i conducenti. Proprio gli agenti della pattuglia di polizia locale intervenuta sul posto determineranno la sequenza esatta della serie di urti, in modo da risalire alle responsabilità di ciascuno. Difficoltà fisiologiche al traffico, con code di decine di veicoli, si sono registrate fino a metà pomeriggio.