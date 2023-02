Spunta l’hashish in auto al controllo stradale. In casa il “resto”: denunciato un 40enne

Patenti di guida ritirata per eccesso d’alcool al volante e una denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti, “scovati” nel corso di un vasto controllo stradale straordinario del territorio messo in atto ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Schio, con tutte le pattuglie delle stazioni periferiche dell’Arma impegnate.

Oltre al centro storico di Schio e alla stazione ferroviaria, dove la presenza dei militari ha svolto una funzione di prevenzione di reati, sono stati allestiti di posti di blocco sulle arterie dell’Altovicentino. In uno dei 43 veicoli veicoli in marcia finiti sotto verifica, con alla guida un 40enne proprio di Schio, i Carabinieri della stazione di Piovene Rocchette si erano accorti della presenza di hashish nell’abitacolo, “suggerito” dall’odore.

Pochi grammi compatibili con l’uso personale che, però, bastavano per far scattare una più approfondita perquisizione domiciliare in casa dello scledense. Occultate in una stanza, infatti, sono emerse altre “dosi” già confezionate della stessa qualità di stupefacente, per un totale di 75 grammi. Pochi dubbi sull’attività illecita portata avanti dal 40enne, al quale è stata notificata la denuncia prima della rimessa in libertà dopo il passaggio in caserma.

L’altro episodio degno di menzione in quanto concluso con una notifica in Procura a Vicenza è quello riguardante un 47enne stavolta di Malo, fermato in strada mentre si trovava alla guida di un’auto in condizioni non appropriate. Visibilmente ubriaco, una volta sottoposto al controllo del tasso etilico è risultato quasi cinque volte “fuori norma”, con un tasso di 2,40 grammi per litro, a fronte auna soglia di legge consentita di 0,5. Oltre alla patente di guida ritirata seduta stante, il maladense si è visto “sottrarre” – con la formula del sequestro – la propria automobile.