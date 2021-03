Volpino ucciso da due rottweiler: paura nel quartiere e cani sequestrati

Due grossi cani meticci ieri mattina hanno sbranato un cagnolino dentro al cortile dell’abitazione dei suoi proprietari.

È accaduto a Bolzano Vicentino ieri mattina. Ad avvertire la polizia locale Nordest vicentino nel distaccamento di Sandrigo è stato il sindaco Daniele Galvan. Una pattuglia è così intervenuta in via Divisione Julia al civico 3: il cane meticcio, di tipo volpino, mentre si trovava all’interno del proprio cortile era stato raggiunto da due meticci del tipo rottweiler e li sbranato e ucciso.

Giunti sul posto e constatato lo scempio fatto del piccolo animale, gli agenti hanno appreso dai residenti che i due cani, autori dello sbranamento, stavano ancora vagando per la via con atteggiamento aggressivo anche nei confronti delle persone.

Poiché i due animali, oltre a non lasciarsi avvicinare, si spostavano di proprietà in proprietà manifestando atteggiamenti predatori, nell’impossibilità di reperire prontamente il proprietario, gli agenti hanno richiesto l’intervento del settore veterinario dell’ Ulss 8 Berica per la cattura.

Al sopraggiungere dei veterinari, considerata la particolare condizione di pericolo che i due animali fuori controllo rappresentavano, inizialmente si era optata per la cattura a mezzo narcotico. Solo il sopraggiungere del proprietario, un 40enne del posto, ha permesso di avvicinare i due esemplari e porli il gabbia senza ricorrere al narcotico.

Con il parere concorde dei veterinari, gli agenti hanno sottoposto a sequestro cautelativo sanitario i due animali, che ora saranno custoditi presso il canile di Vicenza in attesa di una adeguata sistemazione. È infatti emerso che il proprietario era già stato diffidato in passato in merito alla custodia dei cani. Il sequestro è scattato in ragione del turbamento della sicurezza urbana della comunità locale, e del concreto pericolo di ulteriori aggressioni ad altri animali o alle persone. Al termine del procedimento sanzionatorio l’Ulss potrà valutare, alternativamente, l’adozione di un provvedimento di confisca definitiva del cane, oppure di dissequestro e restituzione al proprietario.