Boscardin, studente 14enne ferito all’uscita di scuola: il branco lo aggredisce a pugni e graffi

Un’aggressione brutale, avvenuta in pieno giorno davanti all’istituto Boscardin a Vicenza, ha scosso la comunità scolastica e rilanciato interrogativi urgenti sul disagio giovanile. Un ragazzo minorenne è stato accerchiato e colpito da un gruppo di coetanei, riportando ferite al volto e contusioni tali da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso.

L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha visto l’intervento di alcuni agenti di Polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’aggressione deliberata, messa in atto da un gruppo di giovani che ha atteso la vittima all’uscita da scuola. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte saranno comunque determinanti per chiarire la dinamica e individuare gli autori. Il fatto ha suscitato forte preoccupazione tra studenti, famiglie e docenti, non solo per la violenza dell’atto, ma per il contesto in cui è avvenuto: un luogo educativo, in orario scolastico, sotto gli occhi di altri ragazzi oltre che di alcuni insegnanti. Un’aggressione che non può essere liquidata come episodio isolato, ma che impone una riflessione più ampia sul clima relazionale tra adolescenti e sulle forme di disagio che si manifestano sempre più spesso con comportamenti aggressivi e di branco.

Al momento, non sono stati diffusi dettagli sull’identità degli aggressori né sulle motivazioni del gesto. La scuola, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, si trova ora a gestire le conseguenze emotive e sociali di un evento che ha colpito profondamente la comunità scolastica. E, in attesa degli sviluppi investigativi, resta il dato inquietante: un ragazzo ferito – l’ultimo di una lunga serie nella provincia berica – un gruppo di bulli in azione, e una città che si interroga. Perché dietro ogni gesto di violenza giovanile c’è un contesto che va compreso, affrontato e trasformato. E ogni episodio come questo è un segnale che non può essere ignorato.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.