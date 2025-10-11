Precipita con l’auto nella scarpata, è in pericolo di vita l’80enne soccorso sul Summano

È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza l’anziano che nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, è precipitato con la propria auto in una scarpata lungo la strada che dal Colletto di Velo conduce verso il Monte Summano.

L’uomo, un 80enne residente nella zona e – secondo le prime informazioni – appassionato cacciatore, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto particolarmente impervio, finendo fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse a causa della zona impervia in cui il veicolo è precipitato. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Schio, supportati dai tecnici dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per raggiungere e recuperare l’uomo, incastrato tra le lamiere. Una volta stabilizzato, l’anziano è stato affidato all’equipe dell’elisoccorso di Treviso Emergenze, atterrato in una radura poco distante. Il volo verso Vicenza è stato immediato: all’arrivo al San Bortolo, i medici hanno riscontrato un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono definite critiche e la prognosi resta riservata. I sanitari, al momento, non si sbilanciano. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

