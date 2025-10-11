Il trattore si ribalta, liquami lungo la carreggiata. Intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, lungo la Sp248, in Viale della Repubblica a Sandrigo, per un incidente stradale che ha coinvolto un trattore agricolo con rimorchio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14, quando il mezzo agricolo, in transito nella zona, ha perso il controllo finendo fuori strada. Il rimorchio — una botte per il trasporto di liquami — si è rovesciato, causando uno sversamento che ha richiesto un’operazione di bonifica accurata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del distaccamento di Bassano del Grappa, con due autopompe serbatoio e cinque operatori. Le squadre hanno lavorato per oltre due ore per mettere in sicurezza il trattore e il rimorchio, collaborando con le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la rimozione del mezzo incidentato. Particolare attenzione è stata dedicata alla bonifica delle aree contaminate dai liquami fuoriusciti, al fine di evitare rischi ambientali e ripristinare la viabilità in sicurezza. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che stanno effettuando gli accertamenti del caso.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.