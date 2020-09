Botto nella notte, dall’auto ribaltata esce un giovane. Miracolato e… ubriaco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chi ha chiamato i soccorsi del 118 stanotte intorno alle 3, a Vicenza, ha descritto la situazione che si era parata di fronte ai suoi occhi come molto grave: un’incidente con un’auto capovolta in strada, in parte distrutta, dopo la perdita di controllo e un “flipper” fino a fermarsi ruote all’aria.

All’interno dell’abitacolo una sola persona, apparentemente in difficoltà dopo una carambola simile. In realtà l’equipaggio inviato dalla centrale operativa del Suem una volta giunta sul posto si è trovata di fronte sì a un uomo ferito da trasportare al pronto soccorso del San Bortolo, ma che più delle cure dei medici, a ben vedere, necessitava di smaltire la sbornia della serata.

Si è risolto quindi con un codice verde di bassa emergenza il rientro del mezzo di soccorso nel polo ospedaliero della città berica, con a bordo in lettiga un 32enne vicentino. Secondo la centrale del servizio di emergenza sarebbe stato palese lo stato di alterazione psicofisica dovuto probabilmente all’abuso di alcool, al pari della buona sorte: al capitombolo della sua auto, sono corrisposte solo lievi contusioni e qualche graffio, tanto che più di qualcuno tra soccorritori e chi transitava da quelle parti stanotte avrebbe parlato di “miracolato” dopo aver visto con i proprio occhi le condizioni del veicolo.

Riguardo la dinamica dell’incidente avvenuto nella periferia del capoluogo berico – il luogo esatto non è stato comunicato – servirà la conferma delle forze dell’ordine impegnate nei rilievi dell’incidente stradale. Appare comunque certo che non sussistano altri veicoli coinvolti nell’episodio: il vicentino classe ’88 avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del volante, a causa dello stato di ebbrezza e quindi dei riflessi allentati.

Oppure, sempre con il concorso di qualche bicchiere di troppo mandato giù, per un colpo di sonno. Se il giovane uomo se l’è cavata con qualche ammaccatura guaribile in una manciata di giorni, lo stesso non si può dire per la sua auto: semidistrutta e, quasi sicuramente, da rottamare.