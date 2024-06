Perde il controllo dell’auto che si schianta due altre due in posteggio. Un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Agenti di polizia locale, operatori sanitari con ambulanza del Suem e i vigili del fuoco della sede provinciale del capoluogo berico si sono “dati appuntamento” questa mattina in viale Eretenio, a Vicenza, in soccorso di un’automobilista rimasto ferito e per risolvere il blocco del traffico causato dall’incidente stradale.

Il problema si è verificato alle 10 di venerdì, in seguito alla perdita di controllo del veicolo che si è poi ribaltato sul tettuccio, per cause al momento tutte da ricostruire. L’auto in panne è piombata su altri due mezzi in sosta lungo il viale, danneggiandoli.

I vigili del fuoco vicentini hanno messo in sicurezza la vettura incidentata, mentre il suo conducente – si tratterebbe di un vicentino residente in città ma non si sono ricevuti altri aggiornamenti sul malcapitato protagonista della vicenda – rimasto ferito pare in maniera non grave è stato assistito dal personale di un’ambulanza in transito che l’ha trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, invece, sono terminate dopo circa un’ora.