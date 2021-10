Esce di strada e finisce con la sua auto nel canale di scolo. Ferito il conducente

Auto ribaltata nel fossato oltre il ciglio della strada nella prima serata di ieri a Barbarano Mossano, con una squadra di vigili del fuoco e un’èquipe medica del Suem a intervenite in soccorso della persona alla guida.

Si tratta di un 52enne vicentino, in transito alle 20 di martedì sera sulla strada provinciale 8 nel tratto di via Rampezzana, quando per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo finendo nel canale di scolo sottostante rispetto al fondo stradale.

Il conducente sarebbe rimasto seriamente ferito e una volta preso in carico dal personale sanitario inviato dal 118 è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasferito in ospedale al San Bortolo di Vicenza. A collaborare nel corso delle operazioni anche i pompieri giunti dal distaccamento di Lonigo, che si sono poi occupati della sicurezza in strada dopo aver esaminato il rottame dell’auto danneggiata.

Nel tratto interessato dall’incidente stradale è giunta anche una pattuglia di carabinieri della stazione locale, incaricata dei rilievi stradali al fine di comprendere cosa abbia provocato il fatto di cronaca. Non si hanno notizia del coinvolgimento nella dinamica di altri mezzi e non si conoscono dettagli sulle condizioni di salute della persona alla guida, che non correrebbe pericolo di vita.