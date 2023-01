Auto esce di strada e si ribalta nel fossato. Salvo il conducente, ferito ma non in pericolo

Nottata di uscite di strada di veicoli finiti nei fossati e di lavoro extra per vigili del fuoco e soccorritori del Suem 118, in particolare nell’incidente avvenuto ad Arzignano alle 3.30 di sabato. L’unica persona all’interno dell’abitacolo è stata estratta dal posto di guida dai pompieri del distaccamento Ovest Vicentino, ferita in maniera seria – ma parrebbe senza correre alcun pericolo di vita – in seguito al “balzo” nel fossato adiacente alla carreggiata.

La chiamata di emergenza era giunta stanotte al 118 da località Restena, una frazione arzignanese, da parte di un automobilista di passaggio, in un tratto di strada asfaltata che “taglia” la campagna. Come testimoniano le immagini del comando provinciale del vigili del fuoco di Vicenza, l’utilitaria di marca Kia era finita “ruote all’aria”.

Decisiva la funzione salvavita esercitata dalle cinture di sicurezza in questo caso. Non sono al momento disponibili le cause che hanno determinato l’incidente della scorsa notte, in cui comunque non avrebbero concorso altri veicoli. Più probabile un colpo di sonno al volante o una distrazione alla guida che potevano rivelarsi fatali per il ferito, viste le circostanze. I pompieri accorsi dalla sede del 115 poco lontana dallo scenario hanno messo in sicurezza l’auto dopo aver estratto dall’abitacolo in conducente, trasferito in pochi minuti all’ospedale di Arzignano.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Valdagno che hanno eseguito i rilievi in base ai quali di potrà capire cosa sia accaduto. L’identità e la provenienza del conducente ricoverato nel centro di cura “Cazzavillan” non sono stati diffusi dalle forze dell’ordine. A distanza di poco più di un’ora, colleghi del 115 di Vicenza impegnati a Monteviale per una seconda vettura finita in un canale d’irrigazione in circostanze analoghe.