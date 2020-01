Cadono calcinacci da un palazzo di fronte al parking “Verdi”. Danni a un’auto in sosta

Vigili del fuoco all’opera a due passi da Campo Marzo, nel centro di Vicenza, per verificare lo stato di malte e calcinacci di un palazzo di cinque piani, dopo che alle 16 di oggi del materiale si è staccato da un poggiolo di uno degli appartamenti condominiali. Colpita dai pezzi di muratura un’auto posteggiata in strada, sull’angolo di via Verdi che incontra via Monte Berico nel cuore del capoluogo, proprio di fronte alla rampa d’accesso del parcheggio pubblico. La squadra intervenuta ha utilizzato un’autoscala per verificare di piano in piano eventuali altri pericoli di distacco di pareti esterne, rimuovendo le parti a rischio.

La zona intorno alla palazzina è stata transennata a lungo per precauzione. Una volta che la certosina opera di controllo e di rimozione di materiale pericoloso sulla facciata della costruzione è terminata, tutto è tornato alla normalità. Le squadre dei vigili del fuoco sono quindi rientrate in centrale.

In precedenza a collaborare con i vigili del fuoco c’erano gli agenti di polizia locale di Vicenza, che si sono occupati di deviare il flusso di traffico cittadino e tenere a debita distanza gli immancabili curiosi. Solo per puro caso nessun passante è stato colpito, con conseguenze imprevedibili, vista la presenza di bar ed esercizi commerciali a piano terra.