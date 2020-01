Il team griffato Faizanè al Giro d’Italia: arriva la wild card “rosa” e per le classiche

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In attesa di scattare sui pedali sono scattati dalla sedia dirigenti e corridori della Bardiani Csf Faizanè alla tanto sperata e sospirata conferma della wild carta “rosa” ottenuta per il Giro d’Italia n° 103. Un annuncio ufficiale raccolto da Rcs Sport, la piattaforma che organizza la corsa. E un invito che non si ferma al Giro ma che si espande ad altre classiche del territorio nazionale, come la Tirreno-Adriatico e la Strade Bianche, in programma nella prossima primavera. Una “volatona” che ha visto premiati gli sforzi del club a forte trazione vicentina e comunque al 100% italiana.

La squadra “ciclamino” si tinge di rosa, dunque, secondo gli auspici che nella recente serata di presentazione ufficiale della stagione 2020 erano già esposti a Zanè, in attesa di ricevere una wild card tutt’altro che scontata vista la concorrenza tra i Team Professional. Un premio e insieme un riconoscimento nel circuito del World Tour, oltre che una dimostrazione di fiducia da parte degli organizzatori legati a Gazzetta dello Sport, legati al lavoro nel dietro le quinte per allestire un roster di ciclisti professionisti – di età media assai bassa e e composto solo da atleti italiani – competitivo e uno staff di alto livello intorno.

Per Bardiani Csf Faizanè, in ogni caso, visto che per la società ciclistica si tratta di una conferma visto che dal 2013 si schiera ai nastri di partenza della corsa lungo il Belpaese.

Saranno 29 le tappe dell’edizione n°103 a partire dal 9 maggio 2020, sconfinando a Budapest in Ungheria per le prime tre tappe d’esordio. Non mancheranno come d’abitudine le “fughe” in Veneto, con Bassano del Grappa, Marostica, Breganze l’Altovicentino terre di conquista dei più forti “pro” internazionali mercoledì 27 maggio in una tappa di montagna nella settimana finale della corsa rosa.

“Il team – spiega Bruno Reverberi, general manager – porterà avanti la linea verde, fondata sul valorizzare i giovani ciclisti italiani. Siamo felici della fiducia che gli organizzatori hanno voluto dimostrare ancora nel nostro progetto e faremo di tutto per ricambiarla onorando come sempre ogni tappa di quella che per noi rappresenta la competizione n°1 della stagione, il Giro d’Italia”.