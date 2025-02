Cane lasciato per ore sul pianerottolo nella gabbia troppo piccola: denunciato il giovane proprietario

Un cagnolino “vicentino” ma dal nome (della razza almeno) americano potrà finalmente muoversi in libertà, dopo l’intervento della polizia locale che lo ha sottratto al possesso del suo proprietario che non lo custodiva in maniera dignitosa. Anzi, superando il confine con il maltrattamento di animali, quindi tra il lecito e il reato, viste le condizioni anguste in cui un cucciolo di taglia media, un esemplare di American Staffordshire Terrier, era costretto a passare parecchie ore ogni giorno, in una gabbia non adatta alle sue dimensioni lasciata nel pianerottolo di un condominio nella frazione di Settecà.

L’animale domestico è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi dagli agenti del settore polizia urbana-sanitaria-ecologica, con la collaborazione delle Guardia zoofile che si erano interessate della vicenda, con conseguente denuncia del legale detentore. Il cane con ogni probabilità verrà affidato a una nuova famiglia, più premurosa, dopo il passaggio per il canile cittadino.

“Un grazie particolare alla polizia – le parole del consigliere comunale di Vicenza, delegato in materia di tutela e benessere degli animali domestici Luca Poncato -, non solo per il lavoro svolto in questa occasione, ma per tutte quelle volte che interviene per la tutela degli animali. Un ringraziamento anche per il prezioso lavoro che fanno le Guardie zoofile in attività di assoluto volontariato, senza neppure il rimborso delle spese per il carburante. Interventi che, in molti casi, hanno portato a salvare animali che si trovavano in situazione gravissime”.

L’intervento degli agenti è avvenuto dopo una segnalazione arrivata in comando, fatta da un privato cittadino. Nella comunicazione veniva descritta la condotta di un inquilino, e insieme lo stato di custodia “discutibile” di un animale rinchiuso in una gabbia posizionata nel pianerottolo di un condominio. Dopo diversi controlli della polizia locale, primo dei quali svolto assieme all’Enpa, è stato deciso e reso esecutivo il sequestro di animale e gabbia. A venire denunciato è un giovane di 24 anni, le cui iniziali sono Z.H, di origini straniere. Gli agenti hanno poi appurato che il Terrier fosse sottoposto da tempo a comportamenti e fatiche insopportabili: di qui, l’ipotesi di reato di maltrattamento (articolo 544 ter del Codice penale), pur non andando nei dettagli.

Il 24enne ha opposto resistenza nei confronti degli agenti intervenuti al suo domicilio, cercando di allontanarsi con il cane, a cui evidentemente non era disposto a rinunciare: l’intervento della polizia locale si è comunque concluso senza altre conseguenze. L’animale è stato recuperato dal servizio veterinario dell’Ulss 8 Berica, ed è ora al canile sanitario. “In tema di segnalazioni relative agli animali, in città e in provincia – si legge nel testo che accompagna la notizia con fonte il Comune di Vicenza – il Nucleo di Vicenza delle Guardie zoofile, formato da 16 guardie decretate, ha ricevuto nel triennio di attività 2022 – 2024, ben 3.470 segnalazioni. Sono invece 129 le denunce e comunicazioni di reato inviate alla Procura mentre le sanzioni elevate per violazioni amministrative sono state 89. Gli animali sequestrati (cani, gatti, uccelli e altri animali da compagnia) sono stati 986, e i soggetti condannati per reati contro gli animali 96″.