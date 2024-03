Va al bar con tre cuccioli nella sporta della spesa. Denunciato un 69enne, cagnolini al sicuro

Grazie alla telefonata della cliente di un bar tre cuccioli sono stati sottratti in tempo a un uomo che, quantomeno, non li stava trattando affatto come meritano e necessitano degli animali praticamente neonati, di 15-20 giorni di vita. Il soggetto in questione, un vicentino di 69 anni di età e residente a Schio, li aveva stipati ieri in una borsetta della spesa, insieme ad alcuni oggetti appena acquistati.

I tre cagnolini, di razza meticcia, versavano dunque in condizioni di pericolo ed è stato così provvidenziale l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, oltre alla segnalazione preziosa che ha fatto partire l’equipaggio della compagnia di Schio verso il locale di Torrebelvicino, scenario dell’episodio ma estraneo ai fatti.

Il 69enne, che non ha offerto giustificazioni spontanee sul motivo per cui si recava al bar con i cagnolini custoditi in quel modo inconsueto e scorretto, è stato denunciato per maltrattamento di animali e affronterà un processo in merito. Sempre nel tardo pomeriggio di giovedì gli stessi sono stati visitati da un veterinario e poi affidatati ad un’associazione che si occupa di tutela degli animali, per custodirli al sicuro. Fino a pochi minuti prima, per così condividevano lo spazio angusto della busta di plastica con una bottiglia di plastica e capi di vestiario, uno sopra all’altro.

Approfondimenti sulla vicenda risultano in corso all’indomani del sequestro dei cuccioli e del loro successivo affidamento in mani sicure. Per capire sia la provenienza che le effettive intenzioni del pensionato turritano nei loro riguardi.