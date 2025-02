Pompieri in “soccorso” di un’auto in fiamme, coperta di schiuma per spegnere il rogo

Non una “colata” di neve ma di schiumogeno ha coperto oggi pomeriggio una vettura e il tratto di strada di via Borgo Casale dove un’automobile in sosta ha preso fuoco, andando in buona parte distrutta. Il composto liquido utilizzato dagli operatori del 115 inviati sul posto dalla centrale di Vicenza ha permesso di placare il principio d’incendio che, nel frattempo, stava intaccando gli interni del veicolo, oltre che evitare altri danni intorno.

La squadra di vigili del fuoco impegnata in città è stata attivata intorno alle 15.30 di oggi, in seguito a una segnalazione. Nessuna persona si trovava nell’abitacolo, e non risultano altre persone coinvolte, con i pompieri a delimitare l’area dell’intervento e mettere subito in sicurezza il tratto di strada e il veicolo bruciato.

Pare che l’automobile in oggetto fosse stata lasciata in sosta parecchie ore prima, senza alcuna avvisaglia di problemi di natura elettromeccanica. Proprio da qualche corto circuito intorno è probabile che si sia innescata la “miccia” che dal vano motore si è poi alimentata fino a dar vita alle fiamme. Le operazioni di completo raffreddamento e bonifica dei vigili del fuoco vicentini sono terminate dopo circa un’ora.