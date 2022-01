Impatto auto contro moto, c’è un ferito (non grave). Sul posto la polizia locale

Scontro i strada tra veicoli con richiesta di soccorso stamattina in territorio di Caldogno, più precisamente sulla strada di confine tra le popolose frazioni di Cresole e Rettorgole, con bilancio di un ferito e di due mezzi di trasporto danneggiati.

L’impatto è avvenuto per cause da accertare tra un’automobile e una motocicletta alle 7.30 di stamattina in via Summano, all’altezza dell’incrocio con via delle Rose, in prossimità dell’area degli impianti sportivi comunali di Rettorgole. A rimanere a terra dolorante nell’occasione era il conducente della due ruote, soccorso da un’ambulanza inviata dal Suem dall’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il motociclista – un uomo di cui non sono note generalità e provenienza al momento – non avrebbe riportato lesioni gravi, ma solo delle contusioni guaribili in pochi giorni salvo complicazioni successive. Solo dopo le dimissioni dal pronto soccorso e gli accertamenti di rito, comunque, sarà possibile stilare la prognosi di guarigione. Incolume la persona al volante della vettura coinvolta nello scontro accidentale.

Sul posto è arrivata per prima una pattuglia di polizia locale del consorzio dell’Unione dei Comuni di Caldgono, Isola e Costabissara, appena partita dal comando di Cresole e diretta alle scuole locali per il servizio di accoglienza degli studenti. In pratica, gli operatori hanno assistito all’incidente fornendo immediatamente il primo soccorso e occupandosi quindi di rilievi e flusso del traffico, impegnativo in quell’ora di punta del mattino.