Nella lite fra fratelli compare il coltello: arrestato un 41enne per tentato omicidio

Maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali dolose aggravate dall’uso di un’arma: sono le accuse pesantissime che hanno portato all’arresti di un 41enne di Orgiano nella mattinata di martedì 11 febbraio.

La notizia del grave fatto di cronaca è emersa solo oggi. L’arresto avvenuto “in flagranza di reato”, per l’uomo, le cui iniziali sono P.M., fermato dai carabinieri della stazione di Sossano con il supporto, nella fase esecutiva, dei colleghi di Campiglia dei Berici.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo intorno a mezzanotte e mezza di martedì aveva aggredito il fratello maggiore convivente, 44enne, durante una violenta lite scaturita per futili motivi. Nel corso del diverbio, il 41enne ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il fratello alla mano destra, provocandogli una profonda

ferita. La vittima era stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il 44enne era stato trattenuto in osservazione per accertamenti e cure: le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

L’arrestato, invece, è stato condotto, al termine delle formalità di rito, presso la casa circondariale di Vicenza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.