Risonanza Magnetica Mammaria: ecco 6 curiosità che non tutti conoscono

A Poliambulatori San Gaetano la Risonanza Magnetica al Seno con intelligenza artificiale, per rilevare lesioni allo stadio iniziale. Si tratta di un esame avanzato che fornisce immagini dettagliate del tessuto mammario, utile per diagnosi accurate e per il monitoraggio delle patologie del seno. Un esame meno conosciuto rispetto alla mammografia, ma di grande utilità. Scopriamone alcune curiosità.

Un esame non invasivo

La RMN alla mammella non utilizza radiazioni ionizzanti: a differenza della mammografia sfrutta un campo magnetico per ottenere immagini ad alta definizione, rendendola una soluzione sicura, soprattutto per pazienti con necessità di controlli frequenti.

È efficace nei seni densi

Nei seni composti da oltre il 50% di tessuto ghiandolare, la mammografia può avere difficoltà a individuare anomalie. La Risonanza Magnetica Mammaria supera questo limite, offrendo una visione chiara e dettagliata.

Non sostituisce la mammografia nei controlli di routine

Sebbene sia estremamente accurata, la RMN Seno non è un esame di screening standard. Viene raccomandata in casi specifici, come per donne con mutazioni genetiche BRCA1/BRCA2 o per il monitoraggio post-trattamento.

Rileva anomalie prima che diventino palpabili

Grazie alla sua elevata sensibilità, la RMN può individuare lesioni molto piccole, anticipando la diagnosi e migliorando le possibilità di trattamento tempestivo.

Si esegue con mezzo di contrasto nella maggior parte dei casi

Per ottenere immagini più dettagliate, l’esame viene eseguito con un mezzo di contrasto, utile per evidenziare eventuali lesioni sospette. Esistono anche protocolli senza contrasto in casi selezionati.

Quando fare la Risonanza Magnetica al Seno?

Solitamente si tratta di un esame di secondo livello, che viene eseguito su consiglio del proprio medico di base o del senologo.

