Camion contro auto sull’A4. Madre ferita e bimbo illeso: il seggiolino lo salva (VIDEO)

Si sarebbe procurato solo qualche graffio, spavento a parte, il bimbo di meno di 24 mesi coinvolto alle 11.40 di stamattina in un grave incidente autostradale, dopo lo scontro tra un mezzo pesante e un’auto guidata dalla giovane madre del bambino. Lei è rimasta ferita più seriamente ed è stata accompagnata, in codice giallo, all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco (di Vicenza e dal distaccamento di Arzignano) si sono adoperate per estrarre con la dovuta attenzione il piccolo dal seggiolino dove era stato assicurato dalla madre, dispositivo di sicurezza che gli ha probabilmente salvato la vita. Lo scontro è avvenuto tra i due svincoli intorno al capoluogo berico, vale a dire tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, sulla carreggiata in direzione Venezia.

Illeso l’autotrasportatore alla guida di un camion Scania, che si sarebbe improvvisamente trovato di fronte sul tratto autostradale dell’A4 la Mercedes Glk con a bordo madre e figlio. Subito sceso per prestare aiuto e chiamare i soccorsi. Pochi istanti prima la vettura che lo precedeva, per cause al momento sconosciute, aveva sbattuto sul guard-rail per poi carambolare al centro delle tre corsie di marcia e venire investita con violenza dal mezzo pesante, con impatto sull’anteriore destro della cabina.

Anche la donna alla guida, della quale non si conoscono le generalità, è stata condotta fuori dall’abitacolo dai pompieri, che hanno utilizzato dei dispositivi divaricatori per favorirne l’uscita prima di affidarla al personale medico del Suem inviato sul posto. Una pattuglia della polstrada insieme al personale ausiliario è stata inviata sul luogo dello scontro, che ha inevitabilmente determinato una temporanea paralisi del traffico in direzione Padova.