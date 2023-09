Carambola tra auto: urtato un passeggino con dentro un neonato. Quattro i feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza, a causa di un incidente tra due automobili che ha coinvolto anche una giovane mamma andata al parco insieme al suo bebè, trasportato su un passeggino. Lei rimasta incolume, mentre il figlio di pochi mesi di vita, per precauzione. è stato ricoverato nel reparto di pediatria del San Bortolo e posto sotto osservazione.

Oltre al bimbo il bilancio dei feriti è di altre tre persone: due donne che occupavano una Fiat Panda, e il conducente di una Volkwagen Polo finita ribalta dopo la collisione. L’uomo al volante, solo nell’abitacolo, era rimasto incastrato all’interno ed è stato aiutato dai vigili del fuoco di Vicenza ad uscirne, prima di venire affidato ai soccorritori del Suem 118.

Insieme alle difficoltà affrontate dai tre adulti contusi, tutti finiti al Pronto soccorso del polo medico di Vicenza per accertamenti (uno in codice giallo, e due in codice verde per lesioni lievi) e le cure individuale, comprensibili gli istanti di panico provati dalla mamma vicentina che stava conducendo il passeggino a rotelle sul marciapiede vicino al parco tra via Filzi e via Chiesa, nel capoluogo berico. Il trasportino per bebè sarebbe stato urtato di striscio da una delle due vetture, andata poi a sbattere sull’angolo di uno stabile, ribaltandosi a terra con il bimbo, finito sull’asfalto e subito soccorso dalla madre disperata.

Sul posto tre autoambulanze e, oltre alla squadra dei pompieri del 115, anche le pattuglie di polizia locale per i rilievi e per smaltire il flusso del traffico, condensatosi ai margini dello scenario dell’incidente che ha occluso il passaggio ieri per circa un’ora. Il problema sarebbe stato causato da una mancata precedenza: toccherà agli agenti di polizia locale di Vicenza darne un resoconto puntuale. Per fortuna si è trattato, e lo si può dire a distanza di oltre 12 ore dall’incidente, di una tragedia sfiorata, viste le dinamiche e il coinvolgimento di madre e figlio, salvi per questione di centimetri.