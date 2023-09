Tennis, ottavi fatali per Sinner. Agli Us Open l’altoatesino cede a Zverev

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si conclude agli ottavi di finale l’avventura di Jannik Sinner agli Us Open 2023. L’altoatesino sbatte contro il muro eretto dal tedesco Alexander Zverev, vittorioso in cinque set (4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6) dopo una battaglia durata quasi cinque ore.

Quello giocato in queste ore è stato un match da alti e bassi per Jannik che nel terzo set ha superato le difficoltà fisiche per via dei crampi, ma dopo aver vinto il quarto set ha alzato bandiera bianca nel quinto, con un break decisivo in apertura. Sono mancate le gambe quindi all’altoatesino che – nei prossimi giorni – riguardando il match avrà molto da rimpiangere.

La cattiva notizia – oltre all’eliminazione di Sinner – è che da adesso in poi l’Us Open sarà privo di italiani. L’ultimo a uscire dalla competizione è stato – appunto – Sinner; ma prima di lui aveva abbandonato il cemento americano anche Matteo Arnaldi. L’Italia, dunque, sarà costretta a guardare dalla TV quanto accadrà sui campi di Flushing Meadows, a New York. Per chi tifare lo si deciderà in seguito, se per

Zverev o Alcaraz magari che si sfideranno ai quarti.