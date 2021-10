Censimento 2021, iniziate le rilevazioni on line e “porta a porta”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche nel Vicentino ha preso il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, organizzato da Istat a livello nazionale per rilevare le caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche e di confrontarle con quelle del passato e di altri Paesi. Dal 2018 il Censimento ha assunto una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo solo un campione selezionato di famiglie italiane. Dopo l’emergenza sanitaria, quindi, sono riprese le operazioni censuarie con le attività di raccolta dati, che per quest’anno coinvolgono un campione di 2 milioni e 472 mila famiglie in 4.531 comuni sull’intero territorio nazionale.

In provincia le operazioni sono iniziate a Vicenza con dieci rilevatori incaricati dal comune. Nel capoluogo saranno circa 1400 le famiglie interessate. Nello specifico il censimento si realizza con due diverse indagini: la rilevazione “areale” che nella città del Palladio riguarderà circa 718 famiglie, fino al 18 novembre, e quella “da lista” che in città coinvolgerà circa 675 nuclei fino al 13 dicembre. “Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso le due diverse rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie” spiega l’assessore con delega all’ufficio statistica Valeria Porelli.

Per la rilevazione “areale” le famiglie saranno informate con una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione e con una lettera non nominativa nella cassetta della posta. Saranno poi contattate dal rilevatore che illustrerà le diverse modalità di compilazione del questionario. Per la rilevazione “da lista”, invece, verranno selezionate casualmente le famiglie (tra quelle iscritte nell’anagrafe comunale), che stanno ricevendo un’apposita comunicazione dall’Istat, con le credenziali di accesso per compilare autonomamente e online il questionario. Chi non è in grado di compilare il questionario online può contattare l’ufficio statistica comunale per richiedere assistenza. Inoltre, dall’8 novembre 2021 chi non avrà ancora risposto riceverà la visita di un rilevatore incaricato dal comune. Per maggiori informazioni chiamare lo 0444 221055 (dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30 e il martedì e il venerdì dalle 15 alle 16).

Tra i comuni interessati dal censimento 2021 anche quello di Thiene, dove fino al 23 dicembre saranno circa 300 le famiglie interessate dalle rilevazioni “areali” e “da lista”. «Siamo stati individuati dall’Istat come uno dei 1.100 comuni interessati ogni anno alle operazioni censuarie: si tratta di una indagine conoscitiva essenziale per tutti noi, in quanto l’obiettivo principale del censimento è quello di mantenere un elevato livello di dettaglio territoriale per informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica – spiega Giampi Michelusi, assessore ai servizi demografici di Thiene -. Invito quindi tutte le famiglie selezionate a collaborare, ringraziandole sin d’ora per la disponibilità e la fattiva collaborazione. Partecipare al censimento è un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, ma anche un obbligo di legge».

Anche a Thiene a svolgere queste attività sono i rilevatori incaricati ufficialmente dal comune, ben riconoscibili per il loro tesserino con foto (con timbro del comune e firma del Sindaco), e dotati di tablet utilizzato a supporto delle verifiche. Per verificare l’identità del rilevatore è possibile contattare il numero 0445 804807. Con le stesse modalità e tempistiche le rilevazioni per il censimento si stanno tenendo anche a Schio, dove sono coinvolte 650 nuclei famigliari. In questo caso per specifiche informazioni o necessità è possibile chiamare l’ufficio comunale scledense allo 0445 691350 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13), il numero verde Istat 800 188 802 oppure consultare il sito www.istat.it.

Tra i comuni della provincia dove il censimento viene effettuato ogni anno anche Arzignano. In questi giorni sono tre i rilevatori incaricati che stanno svolgendo l’attività nel territorio comunale. “Queste operazioni sono un obbligo di legge, che permette all’Istat di fotografare la popolazione” ha detto il sindaco Alessia Bevilacqua. Per verificare l’identità dei rilevatori è possibile contattare il comune di Arzignano al numero 0444 476551. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione, infatti, saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono. Il passaggio a un nuovo modello di censimento, dal 2018 è stato reso possibile dall’acquisizione, dal trattamento e dall’utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, attraverso processi di validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.