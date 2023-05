Centauro trovato sull’asfalto nella notte in via Quadri: è in condizioni gravissime

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si sa ancora se c’è un’uscita di strada autonoma o lo scontro conil veicolo di un pirata della strada dietro l’incidente stradale avvenuto questa notte, sabato 6 maggio, in via Quadri a Vicenza. Qui un motociclista è stato trovato riverso sull’asfalto agonizzante.

Il ritrovamento, da parte di un automobilista in transito, è avvenuto attorno alle quattro di mattina: l’uomo è stato trovato a terra all’altezza della rotatoria di Parco Città e sul fatto stanno indagando gli agenti della Questura.

Sul posto è subito accorsa un’ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale San Bortolo: il centauro è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso ed è ora ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.