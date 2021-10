Cioccolandovi, in centro storico tre giorni di golose eccellenze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo lo stop dello scorso anno quando, a causa dell’andamento della pandemia di covid, non è stato possibile organizzare l’evento in sicurezza, Vicenza ritrova la sua manifestazione più golosa, per dolci momenti all’insegna del cioccolato di qualità. Dal 22 al 24 ottobre in centro storico torna CioccolandoVi, la tre giorni dedicata al cioccolato di qualità in ogni forma e gusto. L’edizione 2021, la sedicesima, si terrà in piazza dei Signori e in contrà Garibaldi e come sempre è organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il comune e lo sponsor 50&Più Vicenza. Negli spazi elegantemente allestiti saranno presenti 22 aziende e sarà possibile incontrare e conoscere alcuni dei più noti maestri cioccolatieri d’Italia.

“La nostra amministrazione sta lavorando molto per rivitalizzare il centro storico grazie ad un gioco di squadra che coinvolge tutti gli assessorati comunali e le associazioni del territorio sempre disponibili in particolare nella fase di ripartenza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. E il successo dei nostri sforzi è dimostrato dalla presenza di tante persone in centro storico che apprezzano le nostre proposte e che contribuiscono a rendere la città vitale”. “È un piacere ospitare la nuova edizione di CioccolandoVi diventata ormai una tradizione nel nostro palinsesto di eventi, attrattori fondamentali per la rivitalizzazione del centro storico che sta garantendo anche in queste settimane di ottobre una presenza importante di turisti in città” ha sottolineato l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine.