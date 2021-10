Lenzuola di protesta contro i semafori a Camisino. I residenti dicono no

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Camisino non accende i semafori”, “Sicurezza si, semafori no”, “Amministratori ascoltate i vostri cittadini”, “No semafori a Camisino”, “Il semaforo non sarà la soluzione, il semaforo sarà il problema”. Queste le scritte che sono apparse nelle ultime ore su dei lenzuoli appesi alle facciate delle case della piccola frazione di Caltrano. Il messaggio è chiaro: i residenti non vogliono l’opera di semaforizzazione prevista dall’amministrazione comunale lungo via Palladio.

Con questa azione di protesta pacifica, che segue anche una raccolta firme, gli abitanti della zona hanno espresso il loro “no” deciso al progetto che dovrebbe migliorare la viabilità del tratto di strada provinciale numero 68.

A ben poco è servita l’assemblea pubblica organizzata dal sindaco Luca Sandonà a inizio ottobre per illustrare ai cittadini l’intervento che consiste nell’installazione di un semaforo intelligente, in funzione solo quando passano mezzi superiori ai sette metri di lunghezza, e finanziata per l’80 per cento dalla provincia di Vicenza. Accanto ai residenti, che non sembrano aver intenzione di cambiare idea sull’opera, il consigliere di opposizione Ettore Dal Santo.