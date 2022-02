Cisl, il segretario provinciale uscente Consiglio rieletto con il 95% delle preferenze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ quasi acclamazione nei padiglioni della Fiera di Vicenza per Raffaele Consiglio, rieletto per un nuovo mandato alla segreteria generale provinciale di Cisl Vicenza. Per il 56enne di Arsiero, nativo di Napoli e vicentino d’adozione, il 95% dei voti assegnati dai delegati delle categorie di lavoratori rappresentate.

La rielezione è avvenuta al termine del 19° Congresso Generale Provinciale svoltosi tra lunedì e martedì in Fiera di Vicenza. L’incarico ricoperto da Consiglio fin dal 2016 è stato quindi rinnovato, affidandolo a un dirigente sindacale con trentennale esperienza all’interno della sigla confederale.

Trasferitosi nel Vicentino nel 2005, il 56enne in precedenza aveva ricoperto altri incarichi di rilievo in Friuli Venezia Giulia, dove viveva in precedenza, in più occasioni referente nel settore Fim metalmeccanico e segretario generale per l’Alto Friuli. “Ringrazio i delegati per la fiducia che ancora una volta hanno manifestato nei miei confronti. Quello appena concluso è stato un congresso per certi versi senza precedenti. Sicuramente la situazione che stiamo attraversando e sulla quale ci siamo confrontati in queste giornate, ma è stato un incontro davvero particolare anche per la partecipazione straordinaria di rappresentanti di istituzioni e mondo economico”.

Un fattore evidenziato nel corso delle discussione dal palco allestito in area Fiera Vicenza e infine sottolineato nel comunicato stampa che ha segnato il bilancio del Congresso 2022. “Significa che il nostro invito a creare le condizioni per un confronto concreto e costruttivo è stato colto: mi auguro – conclude il dirigente fresco di nuova nomina – che questo sia il primo passo di un nuovo percorso di alleanze nel quale la Cisl di Vicenza, per il ruolo che le compete, potrà e vorrà avere un ruolo da protagonista”.

Insieme a Raffaele Consiglio, in occasione del congresso sono stati eletti alla segreteria Ust (Unione Sindacale Territoriale) della provincia di Vicenza anche Carla Marcheluzzo e Roberta Zolin.